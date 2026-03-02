1402’de Ankara Savaşı’ndan sonra başlayan ve 1413’e kadar süren Fetret Devri hangi padişahın oğullarının saltanat mücadelesi verdiği dönemdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Osmanlı tarihinde en kritik kırılma noktalarından biri, 1402'de yaşanan büyük yenilginin ardından ortaya çıkan taht mücadelesidir.
1402'de Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan ve 1413'e kadar süren Fetret Devri hangi padişahın oğullarının saltanat mücadelesi verdiği dönemdir?
Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu, Timur karşısında ağır bir yenilgi aldı ve Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid esir düştü.
Bu gelişmenin ardından Bayezid'in oğulları arasında taht mücadelesi başladı. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Mehmed Çelebi arasında süren bu iktidar savaşı, 1413 yılında Mehmed Çelebi'nin üstün gelmesiyle sona erdi.
Bu dönem Osmanlı tarihinde "Fetret Devri” olarak anılır.
Cevap: Yıldırım Bayezid