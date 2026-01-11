GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
1492 yılında Amerika keşfedildikten kaç yıl sonra Kızılderililere ABD vatandaşlığı tanınmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

1492 yılında Amerika keşfedildikten kaç yıl sonra Kızılderililere ABD vatandaşlığı tanınmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika kıtasına ayak basmasıyla başlayan süreç, kıtanın yerli halkları olan Kızılderililer için yüzyıllar süren bir hak mücadelesinin fitilini ateşlemiştir.

1492 yılında Amerika keşfedildikten kaç yıl sonra Kızılderililere ABD vatandaşlığı tanınmıştır?

Amerika'nın keşfinden tam 432 yıl sonra, 2 Haziran 1924 tarihinde dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge tarafından imzalanan "Yerli Amerikan Vatandaşlık Yasası" (Indian Citizenship Act) ile Kızılderililere tam vatandaşlık hakkı tanınmıştır. 1492 yılındaki ilk temastan 1924 yılındaki yasal düzenlemeye kadar geçen bu uzun sürede, yerli halklar kendi topraklarında hukuki bir statü kazanmak için büyük zorluklar yaşamıştır.

Cevap: 432 yıl

Kaynak: Haber Merkezi

