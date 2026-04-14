15 Nisan Çarşamba Şanlıurfa’da okul var mı? Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi 15 Nisan 2026

İstanbul’da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliklerden gelecek son dakika açıklamaları doğrultusunda yakından takip ediliyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, 4 öğretmen, 10 öğrenci, 1 polis memuru ve 1 kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Olayın ardından “Şanlıurfa’da Yarın okullar açık mı?” sorusu gündemin en üst sıralarına yerleşti. Valiliklerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte tüm ayrıntılar…

15 Nisan 2026 tarihi için "yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, yarın okullar tatil edildi mi, valiliklerden herhangi bir açıklama geldi mi? İşte merak edilen detaylar… 15 NİSAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından açıklama yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Sultanoğlu, saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi. EĞİTİM GÜCÜ SEN'DEN AÇIKLAMA Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alındığı bildirildi. ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtildi. Yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." Kaynak: Haber Merkezi

