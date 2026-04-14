GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,754 TL
EURO
52,644 TL
STERLİN
60,821 TL
GRAM
6.971 TL
ÇEYREK
11.898 TL
YARIM
23.642 TL
CUMHURİYET
46.810 TL
YAŞAM Haberleri

15 Nisan Çarşamba Şanlıurfa’da okul var mı? Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi 15 Nisan 2026

İstanbul’da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliklerden gelecek son dakika açıklamaları doğrultusunda yakından takip ediliyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, 4 öğretmen, 10 öğrenci, 1 polis memuru ve 1 kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Olayın ardından “Şanlıurfa’da Yarın okullar açık mı?” sorusu gündemin en üst sıralarına yerleşti. Valiliklerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte tüm ayrıntılar…

15 NİSAN 2026 tarihi için "yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, yarın okullar tatil edildi mi, valiliklerden herhangi bir açıklama geldi mi? İşte merak edilen detaylar…

15 NİSAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından açıklama yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Sultanoğlu, saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

EĞİTİM GÜCÜ SEN'DEN AÇIKLAMA

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alındığı bildirildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtildi.

Yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
