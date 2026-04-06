1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad’ın ebeveyni kimdir? Milyoner Sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor. Peki, 1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın ebeveyni kimdir?
Cevap: D şıkkı 1. ahmed ve Kösem Sultan
1623-1640 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten IV. Murad'ın ebeveynleri şunlardır:
Babası: I. Ahmed
Annesi: Kösem Sultan (Mahpeyker Kösem Sultan)
IV. Murad, babası I. Ahmed'in vefatından ve ardından gelen amcası I. Mustafa ile ağabeyi II. Osman (Genç Osman) dönemlerinden sonra, henüz 11 yaşındayken tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk yıllarında annesi Kösem Sultan, "Saltanat Naibesi" sıfatıyla devleti onun adına yönetmiştir.
