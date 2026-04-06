GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,628 TL
EURO
51,423 TL
STERLİN
59,172 TL
GRAM
6.780 TL
ÇEYREK
11.532 TL
YARIM
22.996 TL
CUMHURİYET
45.531 TL
YAŞAM Haberleri

1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad’ın ebeveyni kimdir? Milyoner Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor. Peki, 1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad’ın ebeveyni kimdir?

Cevap: D şıkkı 1. ahmed ve Kösem Sultan

1623-1640 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten IV. Murad'ın ebeveynleri şunlardır:

  • Babası: I. Ahmed

  • Annesi: Kösem Sultan (Mahpeyker Kösem Sultan)

IV. Murad, babası I. Ahmed'in vefatından ve ardından gelen amcası I. Mustafa ile ağabeyi II. Osman (Genç Osman) dönemlerinden sonra, henüz 11 yaşındayken tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk yıllarında annesi Kösem Sultan, "Saltanat Naibesi" sıfatıyla devleti onun adına yönetmiştir.

Yanlış olan şıklar: 

A) Fatih Sultan Mehmed ve Çiçek Hatun

B) Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Hatun

C) Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER