1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad’ın ebeveyni kimdir? Milyoner Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor. Peki, 1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad’ın ebeveyni kimdir?

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında izleyicilerin dikkatini çeken bir soru yöneltildi. Yarışmacı ve izleyiciler, soruya yanıt aradı. Peki, 1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın ebeveyni kimdir? Cevap: D şıkkı 1. ahmed ve Kösem Sultan 1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın ebeveyni kimdir? 1623-1640 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten IV. Murad'ın ebeveynleri şunlardır: Babası: I. Ahmed

Annesi: Kösem Sultan (Mahpeyker Kösem Sultan) IV. Murad, babası I. Ahmed'in vefatından ve ardından gelen amcası I. Mustafa ile ağabeyi II. Osman (Genç Osman) dönemlerinden sonra, henüz 11 yaşındayken tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk yıllarında annesi Kösem Sultan, "Saltanat Naibesi" sıfatıyla devleti onun adına yönetmiştir. Yanlış olan şıklar: A) Fatih Sultan Mehmed ve Çiçek Hatun B) Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Hatun C) Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Kaynak: Haber Merkezi

