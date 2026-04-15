Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye sürükledi. Yaşanan gelişmelerin ardından veliler ve öğrenciler “yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirirken, gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. İşte 16 Nisan Perşembe günü okullarda eğitimin durumuna dair son gelişmeler…

Okullarda art arda yaşanan silahlı saldırılar, Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Eğitim kurumlarında yükselen silah sesleri, can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlandı. Şanlıurfa'daki saldırı sonrası eğitim durduruldu 14 Nisan 2026 Salı günü Şanlıurfa'da bir okulda gerçekleşen silahlı saldırının ardından Eğitim-Sen ve valiliğin aldığı karar doğrultusunda birçok okulda iş bırakma eylemi düzenlendi ve eğitime geçici olarak ara verildi. Kahramanmaraş'taki olay sonrası gözler açıklamalarda Bugün ise Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı, endişeleri yeniden artırdı. Yaşanan gelişmenin ardından dikkatler, valiliklerden yapılacak resmi açıklamalara yöneldi. Veliler ve öğrenciler yanıt arıyor Özellikle veliler ve öğrenciler, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını merak ediyor. 16 Nisan Perşembe günü okullar açık mı? Peki, yarın okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe günü eğitim devam edecek mi? İşte konuyla ilgili son gelişmeler… 16 Nisan Perşembe (Yarın) Okullar Tatil mi? 16 Nisan 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu konudaki kesin durum, yetkili mercilerden gelecek resmi duyuruların ardından netlik kazanacak. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!