16 Şubat Pazartesi sabahı diyete başlayan ve her gün 250 gram veren kişi, 6 Mart Cuma sabahı kaç kilo vermiş olur? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

16 Şubat Pazartesi sabahı diyete başlayan ve her gün 250 gram veren kişi, 6 Mart Cuma sabahı kaç kilo vermiş olur? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Sağlıklı bir yaşam için diyete başlayan kişilerin motivasyonunu artıran bu tür hesaplamalar, sürecin planlanması açısından büyük önem taşıyor. Belirli bir disiplinle her gün düzenli kilo veren birinin toplam gelişimini görmek, hedefe ulaşma kararlılığını pekiştiriyor.

16 Şubat Pazartesi sabahı diyete başlayan ve her gün 250 gram veren kişi, 6 Mart Cuma sabahı kaç kilo vermiş olur?

Bu hesabı yapabilmek için öncelikle diyetin uygulandığı toplam gün sayısını bulmamız gerekir. 16 Şubat'tan (başlangıç sabahı) başlayıp 6 Mart sabahına kadar geçen süreyi hesapladığımızda; Şubat ayının geri kalan 13 günü (2026 yılı artık yıl olmadığı için Şubat 28 çeker) ve Mart ayının ilk 5 günü dahil olmak üzere toplam 18 tam gün boyunca kilo verme süreci gerçekleşmiş olur. Her gün verilen 250 gramı, bu 18 günle çarptığımızda karşımıza 4.500 gramlık bir sonuç çıkar; bu da kilogram cinsinden tam olarak 4,5 kiloya tekabül eder.

Cevap: 4,5 kg

Kaynak: Haber Merkezi

