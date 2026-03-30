17 ARALIK 1903’TE MOTORLA ÇALIŞAN BİR UÇAKLA UÇAN İLK İNSAN OLAN ORVİLLE WRİGHT’IN BU UÇUŞU NE KADAR SÜRMÜŞTÜR? Milyoner sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor. Soru: 17 Aralık 1903'te motorla çalışan bir uçakla uçan ilk insan olan Orville Wright'ın bu uçuşu ne kadar sürmüştür? İŞTE CEVAP: 17 Aralık 1903'te Orville Wright tarafından gerçekleştirilen ilk motorlu uçuş 12 saniye sürmüştür. Bu tarihi uçuş, Kitty Hawk yakınlarında yapılmış ve yaklaşık 36 metre mesafe kat edilmiştir. Kaynak: Haber Merkezi

