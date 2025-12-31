1898’de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchison, 1908’de hangisinin patentini almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

Elektrikli işitme cihazlarının öncülerinden olan Miller Reese Hutchison, işitme teknolojileri alanındaki katkılarıyla tanınır. İcatları, dönemin tıp ve mühendislik alanında önemli gelişmeler sağlamıştır.
1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchison, 1908'de hangisinin patentini almıştır?
Cevap:Otomobil klaksonu
Miller Reese Hutchison, 1908 yılında otomobil klaksonunun patentini almıştır. Bu icat, araç güvenliği ve trafik iletişimi açısından dönemin önemli buluşlarından biri olarak kabul edilir.
Kaynak: Haber Merkezi