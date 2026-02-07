18-65 yaş aralığı sağlıklı bir bireyin kan bağışında bulunabilmesi için en az kaç kilo olması gerekmektedir? Çifte Milyon Sorusu

Çifte Milyon Yarışmasında Erhan-Yeliz çifti 2 Milyon TL ile yarışmaya başladı. İşte ilk soruları

Sağlıklı bir bireyin kan bağışında bulunabilmesi için ağırlığının en az 50 kg olması gerekir.

​Bu sınırın temel nedeni, vücuttaki toplam kan hacminin vücut ağırlığıyla doğru orantılı olmasıdır.

Bağış sırasında standart olarak alınan yaklaşık 450 ml kanın, 50 kg altındaki bireylerde geçici sağlık sorunlarına (baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü vb.) yol açmaması için bu alt limit dünya genelinde standart kabul edilmiştir.

​Temel Kriterler

​Yaş: 18 - 65 yaş aralığında olmak. (İlk kez bağış yapacaklar için üst sınır 60 olabilir.)

​Kilo: En az 50 kg ağırlığında olmak.

​Sağlık Durumu: Kendini iyi hissetmek ve kronik bir hastalığı bulunmamak.

​2. Bağış Öncesi Hazırlık

​Kimlik: Yanınızda mutlaka fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı bir kimlik kartı (ehliyet, pasaport veya nüfus cüzdanı) bulunmalı.

​Beslenme: Kan vermeye gitmeden önce hafif bir şeyler yemiş olmalısınız (aç karnına bağış önerilmez). Yağlı gıdalardan kaçınmakta fayda var.

​Sıvı Tüketimi: Bağıştan önceki 24 saat içinde bol su içmiş olmanız süreci kolaylaştırır.

​3. Engel Teşkil Eden Bazı Durumlar (Geçici veya Kalıcı)

​Bazı durumlarda kan bağışı için beklemeniz gerekebilir:

​İlaç Kullanımı: Aspirin gibi kan sulandırıcılar veya antibiyotikler bağışa geçici engeldir.

​Dövme ve Piercing: Son 1 yıl içinde dövme, piercing veya akupunktur yaptırdıysanız beklemeniz gerekir.

​Alkol: Son 24 saat içinde alkol tüketilmemiş olmalıdır.

​Hastalık Geçmişi: Hepatit B, Hepatit C veya HIV geçmişi olanlar kalıcı olarak kan veremezler.

