1912’de batan Titanik’ten hangi gruptakilerin sağ kurtulma oranı diğer üçünden açık ara daha azdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez 1912 yılında batan Titanik faciasına ilişkin ayrıntılı bir tarih ve istatistik sorusu izleyicilerin karşısına çıktı. Yolcu sınıfları ve gruplara göre hayatta kalma oranları üzerinden yöneltilen soru dikkat çekti.
1912'de batan Titanik'ten hangi gruptakilerin sağ kurtulma oranı diğer üçünden açık ara daha azdır?
A) Birinci sınıftaki erkek yolcular
B) İkinci sınıftaki kadın yolcular
C) Gemideki kadın görevliler
D) İkinci sınıftaki çocuk yolcular
Doğru cevap: A) Birinci sınıftaki erkek yolcular
