YAŞAM Haberleri

1914-1918 Savaşı ve Büyük Savaş şeklinde adlandırılan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez tarih bilgisine dayalı bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. 20. yüzyılın seyrini değiştiren büyük bir savaşın farklı adları merak konusu oldu.

"1914-1918 Savaşı” ve "Büyük Savaş” şeklinde adlandırılan hangisidir?

A: Vietnam Savaşı
B: I. Dünya Savaşı
C: Kore Savaşı
D: II. Dünya Savaşı

"1914-1918 Savaşı” ve "Büyük Savaş” şeklinde adlandırılan hangisidir? sorusunun cevabı

Doğru cevap: B) I. Dünya Savaşı

Kaynak: Haber Merkezi

