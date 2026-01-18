GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım cümlesinde kaç kelimede yazım yanlışı vardır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım cümlesinde kaç kelimede yazım yanlışı vardır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türk edebiyatı ve tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Nutuk'un o meşhur açılış cümlesi, dil bilgisi kuralları ve yazım denetimi açısından incelendiğinde oldukça öğretici bir örnektir.

"1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım" cümlesindeki yazım kuralları:

Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kurallarına göre, bu cümlede hiçbir yazım yanlışı bulunmamaktadır. Cümlenin analizini şu şekilde yapabiliriz:

  • Mayıs'ının: Belirli bir tarih (gün veya yıl) ile birlikte kullanılan ay ve gün adları büyük harfle başlar. Burada "1919" yılı belirtildiği için "Mayıs" kelimesi büyük harfle yazılmıştır. Gelen çekim eki ise kesme işaretiyle (') doğru şekilde ayrılmıştır.

  • 19'uncu: Sayılara getirilen sıra ekleri, sayının okunuşuna göre getirilir. "On dokuz" kelimesi ünsüzle bittiği için "-uncu" eki gelmiş ve kesme işaretiyle doğru şekilde ayrılmıştır.

  • Samsun'a: Özel isimlere (şehir adları) getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da kurala uygundur.

Cevap: 0 (Yazım yanlışı yoktur).

Kaynak: Haber Merkezi

