1928’de Alexander Fleming hangisini bir tesadüf sonucu bulmuş ve bu buluşuyla 1945’te “Fizyoloji veya Tıp“ dalında Nobel ödülü almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Tıp dünyasının en büyük devrimlerinden biri olan bu keşif, modern antibiyotik çağının başlangıcı kabul edilir. Alexander Fleming'in laboratuvarındaki küçük bir ihmal, milyonlarca hayatın kurtulmasını sağlayan bir mucizeye dönüşmüştür.

1928'de Alexander Fleming hangisini bir tesadüf sonucu bulmuş ve bu buluşuyla 1945'te "Fizyoloji veya Tıp" dalında Nobel ödülü almıştır?

Alexander Fleming, 1928 yılında Penisilin'i keşfetmiştir. Fleming, Londra'da St. Mary's Hastanesi'ndeki laboratuvarında bakteriler üzerine çalışırken tatile çıkmış, döndüğünde ise bir petri kabındaki Staphylococcus bakterilerinin etrafında bir küf mantarının (Penicillium notatum) ürediğini ve bu mantarın çevresindeki bakterileri yok ettiğini fark etmiştir.

Bu tesadüf, bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede insanlığın elindeki en güçlü silah olan antibiyotiğin temelini atmıştır. Fleming, bu devrim niteliğindeki çalışmasıyla Howard Florey ve Ernst Boris Chain ile birlikte 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü paylaşmıştır.

Cevap: Penisilin

Kaynak: Haber Merkezi