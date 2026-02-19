1928’de Alexander Fleming hangisini bir tesadüf sonucu bulmuş ve bu buluşuyla 1945’te “Fizyoloji veya Tıp“ dalında Nobel ödülü almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Tıp dünyasının en büyük devrimlerinden biri olan bu keşif, modern antibiyotik çağının başlangıcı kabul edilir. Alexander Fleming'in laboratuvarındaki küçük bir ihmal, milyonlarca hayatın kurtulmasını sağlayan bir mucizeye dönüşmüştür.
1928'de Alexander Fleming hangisini bir tesadüf sonucu bulmuş ve bu buluşuyla 1945'te "Fizyoloji veya Tıp" dalında Nobel ödülü almıştır?
Alexander Fleming, 1928 yılında Penisilin'i keşfetmiştir. Fleming, Londra'da St. Mary's Hastanesi'ndeki laboratuvarında bakteriler üzerine çalışırken tatile çıkmış, döndüğünde ise bir petri kabındaki Staphylococcus bakterilerinin etrafında bir küf mantarının (Penicillium notatum) ürediğini ve bu mantarın çevresindeki bakterileri yok ettiğini fark etmiştir.
Bu tesadüf, bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede insanlığın elindeki en güçlü silah olan antibiyotiğin temelini atmıştır. Fleming, bu devrim niteliğindeki çalışmasıyla Howard Florey ve Ernst Boris Chain ile birlikte 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü paylaşmıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”