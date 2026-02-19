1937’de Chelsea ile Charlton Athletic arasındaki futbol maçının yoğun sis nedeniyle ertelendiğinden haberi olmayan kaleci Sam Bartram, tek başına sahada yaklaşık kaç dakika daha kalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Futbol tarihinin en trajikomik ve unutulmaz anlarından biri olan bu olay, 1937 yılının Noel gününde (25 Aralık) Londra'nın meşhur sisi altında yaşanmıştır.
Sam Bartram, sahada tek başına yaklaşık kaç dakika daha kalmıştır?
Chelsea ile Charlton Athletic arasında Stamford Bridge'de oynanan maçın 60. dakikasında sis o kadar yoğunlaşmıştır ki, hakem maçı durdurup oyuncuları soyunma odasına göndermiştir. Ancak Charlton'ın efsanevi kalecisi Sam Bartram, gürültüden ve mesafeden dolayı hakemin düdüğünü duymamış, görüş mesafesi sıfıra indiği için takım arkadaşlarının sahayı terk ettiğini de fark etmemiştir.
Bartram, kalesinde tetikte bekleyerek yaklaşık 15 dakika daha tek başına kalmıştır. Kendi anlatımına göre, "savunma oyuncularının bu kadar uzun süredir rakibi sahasına hapsbetmesine" hayran kalarak kalesini korumaya devam etmiştir. Sonunda bir stadyum görevlisi sislerin arasından belirip yanına gelmiş ve "Sam, burada ne yapıyorsun? Maç 15 dakika önce iptal edildi, stat boşaldı!" diyerek onu uyarmıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”