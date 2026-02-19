1937’de Chelsea ile Charlton Athletic arasındaki futbol maçının yoğun sis nedeniyle ertelendiğinden haberi olmayan kaleci Sam Bartram, tek başına sahada yaklaşık kaç dakika daha kalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Futbol tarihinin en trajikomik ve unutulmaz anlarından biri olan bu olay, 1937 yılının Noel gününde (25 Aralık) Londra'nın meşhur sisi altında yaşanmıştır.

Sam Bartram, sahada tek başına yaklaşık kaç dakika daha kalmıştır?

Chelsea ile Charlton Athletic arasında Stamford Bridge'de oynanan maçın 60. dakikasında sis o kadar yoğunlaşmıştır ki, hakem maçı durdurup oyuncuları soyunma odasına göndermiştir. Ancak Charlton'ın efsanevi kalecisi Sam Bartram, gürültüden ve mesafeden dolayı hakemin düdüğünü duymamış, görüş mesafesi sıfıra indiği için takım arkadaşlarının sahayı terk ettiğini de fark etmemiştir.

Bartram, kalesinde tetikte bekleyerek yaklaşık 15 dakika daha tek başına kalmıştır. Kendi anlatımına göre, "savunma oyuncularının bu kadar uzun süredir rakibi sahasına hapsbetmesine" hayran kalarak kalesini korumaya devam etmiştir. Sonunda bir stadyum görevlisi sislerin arasından belirip yanına gelmiş ve "Sam, burada ne yapıyorsun? Maç 15 dakika önce iptal edildi, stat boşaldı!" diyerek onu uyarmıştır.

Cevap: 15 dakika

