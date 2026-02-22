GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
YAŞAM Haberleri

1951 yılında çıkan bir gazete yazısında hangisi için “Vaktiyle Hıdırellez’den evvel meydana çıkmaz, onu kimse arayıp sormaz...“ diye bahsedilmektedir? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

1951 yılında çıkan bir gazete yazısında hangisi için “Vaktiyle Hıdırellez’den evvel meydana çıkmaz, onu kimse arayıp sormaz...“ diye bahsedilmektedir? Beyaz’la Joker Sorusu

1950'li yılların İstanbul'unda, mevsimlik geleneklerin ve şehir kültürünün değişimi üzerine yazılan makaleler, dönemin sosyal yaşamına dair çok kıymetli ipuçları sunar. Eski İstanbul'da bazı lezzetler ve meslek grupları, takvime sıkı sıkıya bağlıydı ve belirli günler gelmeden sokaklarda boy göstermezlerdi.

1951 yılında çıkan bir gazete yazısında hangisi için bu ifade kullanılmıştır?

Dönemin gazete arşivlerini ve bahsi geçen kültürel betimlemeyi incelediğimizde:

  • Mevsimlik Gelenek: Eskiden dondurma, günümüzdeki gibi dört mevsim tüketilen bir gıda değil, sadece havaların tam anlamıyla ısındığı yaz aylarının habercisiydi.

  • Hıdırellez Sınırı: 1951 tarihli yazıda, dondurmanın eskiden Hıdırellez (6 Mayıs) gelmeden dükkânlarda veya seyyar arabalarda satılmadığı, bu tarihten önce kimsenin dondurmayı sormadığı bir nostalji öğesi olarak vurgulanır.

  • Değişim: Yazının asıl amacı, 1950'lere gelindiğinde artık dondurmanın nisan aylarında, hatta daha erkenden piyasaya çıkmaya başladığını ve eski "zaman ayarlı" alışkanlıkların değiştiğini anlatmaktır.

Cevap: Dondurma

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER