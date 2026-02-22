1951 yılında çıkan bir gazete yazısında hangisi için “Vaktiyle Hıdırellez’den evvel meydana çıkmaz, onu kimse arayıp sormaz...“ diye bahsedilmektedir? Beyaz’la Joker Sorusu

1950'li yılların İstanbul'unda, mevsimlik geleneklerin ve şehir kültürünün değişimi üzerine yazılan makaleler, dönemin sosyal yaşamına dair çok kıymetli ipuçları sunar. Eski İstanbul'da bazı lezzetler ve meslek grupları, takvime sıkı sıkıya bağlıydı ve belirli günler gelmeden sokaklarda boy göstermezlerdi.
1951 yılında çıkan bir gazete yazısında hangisi için bu ifade kullanılmıştır?
Dönemin gazete arşivlerini ve bahsi geçen kültürel betimlemeyi incelediğimizde:
Mevsimlik Gelenek: Eskiden dondurma, günümüzdeki gibi dört mevsim tüketilen bir gıda değil, sadece havaların tam anlamıyla ısındığı yaz aylarının habercisiydi.
Hıdırellez Sınırı: 1951 tarihli yazıda, dondurmanın eskiden Hıdırellez (6 Mayıs) gelmeden dükkânlarda veya seyyar arabalarda satılmadığı, bu tarihten önce kimsenin dondurmayı sormadığı bir nostalji öğesi olarak vurgulanır.
Değişim: Yazının asıl amacı, 1950'lere gelindiğinde artık dondurmanın nisan aylarında, hatta daha erkenden piyasaya çıkmaya başladığını ve eski "zaman ayarlı" alışkanlıkların değiştiğini anlatmaktır.
Cevap: Dondurma
Kaynak: Haber Merkezi