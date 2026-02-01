1956’da Melburn’da ve 1960’ta Roma’da düzenlenen yaz olimpiyatlarında Türkiye’ye altın madalya kazandıran milli güreşçi kimdir Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Türk Güreşinin ve Halterin Efsaneleri
Verdiğin isimlerin her biri, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış, dünya ve olimpiyat arenalarında bayrağımızı en üstte dalgalandırmış efsane şampiyonlardır. Mithat Bayrak ile başladığımız bu yolculukta, senin belirttiğin bu isimlerin başarılarına da kısaca göz atalım:
Mustafa Dağıstanlı (Güreş)
Serbest güreşin gelmiş geçmiş en büyük teknik ustalarından biridir.
-
Olimpiyat Şampiyonlukları: 1956 Melburn ve 1960 Roma Olimpiyatları'nda (tıpkı Mithat Bayrak gibi üst üste iki kez) altın madalya kazanmıştır.
-
Özelliği: Kariyeri boyunca katıldığı hiçbir uluslararası müsabakada yenilmemiştir. Dünya güreş literatüründe "yenilmeyen şampiyon" olarak anılır.
Naim Süleymanoğlu (Halter)
"Cep Herkülü" lakabıyla tüm dünyanın tanıdığı, halter tarihinin en büyük ismidir.
-
Olimpiyat Şampiyonlukları: 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta olmak üzere üst üste 3 kez Olimpiyat Şampiyonu olmuştur.
-
Rekorları: Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen dünyadaki nadir insanlardan biridir. 46 kez dünya rekoru kırmıştır.
Halil Mutlu (Halter)
Naim Süleymanoğlu'nun izinden giderek halterde bir başka efsaneye dönüşen sporcumuzdur.
-
Olimpiyat Şampiyonlukları: 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda üst üste 3 altın madalya kazanmıştır.
-
Başarısı: Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız rekorun sahibidir ve "Küçük Dev Adam" olarak bilinir.
Taha Akgül (Güreş)
Modern dönemin en başarılı ağır sıklet serbest güreşçisidir.
-
Olimpiyat Şampiyonluğu: 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştır. Ayrıca 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalar alarak kariyerini taçlandırmıştır.
-
Avrupa Krallığı: Kariyerinde 11 kez Avrupa Şampiyonu olarak bu alanda kırılması güç bir rekora imza atmıştır.
