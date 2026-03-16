1967’da filminin final sahnesi konusunda yapımcı ile anlaşamayıp sete gitmeyen ve ulaşılamayan hangi yönetmenin filmi tamamlaması için gazeteye ilan verildi? Milyoner Sorusu

1967'de filminin final sahnesi konusunda yapımcıyla anlaşamayarak sete gitmeyen ve bir süre ulaşılamayan Türk yönetmen Metin Erksan'dır.

Yapımcıyla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çekimler yarım kalınca, yönetmeni bulabilmek ve filmi tamamlayabilmek için gazeteye ilan verilmiştir. Bu olay, Türk sinema tarihinde sık anlatılan ilginç prodüksiyon hikâyelerinden biridir.

Metin Erksan Kimdir?

Metin Erksan (1929–2012), Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biridir. Yönetmen, senarist ve sinema düşünürü olarak özellikle toplumsal içerikli filmleri ile tanınır.

Hayatı

1929 yılında Çanakkale'de doğdu.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde aldı.

1950'li yıllarda sinema eleştirileri yazdıktan sonra yönetmenliğe başladı.

2012 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Sinema Kariyeri

Metin Erksan, özellikle toplumsal gerçekçi yaklaşımıyla Türk sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Filmlerinde mülkiyet, sınıf çatışması ve insan psikolojisi gibi konuları işlemiştir.

Önemli Filmleri

Susuz Yaz – Uluslararası başarı kazanan film

Yılanların Öcü

Sevmek Zamanı

Kuyu

Uluslararası Başarı

1964 yılında Susuz Yaz filmiyle Berlin Altın Ayı kazanarak Türkiye'ye bu ödülü getiren ilk yönetmen olmuştur. Bu ödül Berlin Uluslararası Film Festivali'nde verilmiştir.

  • M
    Mehmed
    1 gün önce

    Bu hız yaa bravo valla

