1972 yapımı Baba (The Godfather) filminin çekimleri sırasında Vito Corleone karakterini canlandıran Marlon Brando kaç yaşındaydı? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Sinema tarihinin en ikonik performanslarından biri olan Vito Corleone karakterini canlandırırken, Marlon Brando aslında canlandırdığı karakterden çok daha gençti.

1972 yapımı "Baba (The Godfather)" filminin çekimleri sırasında Marlon Brando kaç yaşındaydı?

Marlon Brando, filmin çekimlerinin yapıldığı 1971 yılında 47 yaşındaydı.

Bu durumla ilgili bazı ilginç detaylar şunlardır:

  • Karakterin Yaşı: Filmde Don Vito Corleone karakteri hikâyenin başında yaklaşık 53, suikast girişimi ve sonrasındaki süreçte ise 60'lı yaşlarının ortalarındadır.

  • Makyaj Mucizesi: 47 yaşındaki Brando'yu yaşlı bir mafya babasına dönüştürmek için efsanevi makyaj sanatçısı Dick Smith çalışmıştır. Brando'nun yüzüne yaşlılık lekeleri yapılmış, saçları beyazlatılmış ve o meşhur "buldog" bakışını sağlamak için ağız içine özel diş protezleri (dental plumpers) yerleştirilmiştir.

  • Seçim Süreci: Yapımcılar başlangıçta Brando'nun çok genç olduğunu ve "sorunlu" imajı nedeniyle bu rolü yapamayacağını düşünmüşlerdi. Ancak Brando, evinde yaptığı deneme çekimlerinde yanaklarına pamuk doldurup ayakkabı boyasıyla saçlarını boyayarak sergilediği performansla yönetmen Francis Ford Coppola'yı ikna etmeyi başarmıştır.

Cevap: 47

