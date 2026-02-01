1974 yapımı “Salak Milyoner“ filminde, babalarından kalan definenin peşinde İstanbul’a giden dört kardeşin Beşiktaş’ta kazdıkları tünel, o sırada İnönü Stadı’nda oynanan hangi maça çıkar? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Ertem Eğilmez'in yönettiği, Türk sinemasının en sevilen komedi klasiklerinden biri olan 1974 yapımı Salak Milyoner, Kayserili dört kardeşin (Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret) İstanbul'un altını üstüne getiren maceralarını anlatır. Babalarından kalan haritayı takip ederek Beşiktaş'ın çevresinde kazı yapan kardeşler, finalde kendilerini beklemedik bir yerde bulurlar.
"Salak Milyoner" filminde, kardeşlerin kazdığı tünel hangi maça çıkar?
Definenin tam stadın altında olduğuna inanan kardeşler, tünelin sonuna ulaştıklarında toprağı delip sahaya çıkarlar. O esnada stadyumda büyük bir kalabalık vardır ve Türkiye'nin en köklü derbilerinden biri oynanmaktadır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”