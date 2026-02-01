1974 yapımı “Salak Milyoner“ filminde, babalarından kalan definenin peşinde İstanbul’a giden dört kardeşin Beşiktaş’ta kazdıkları tünel, o sırada İnönü Stadı’nda oynanan hangi maça çıkar? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Ertem Eğilmez'in yönettiği, Türk sinemasının en sevilen komedi klasiklerinden biri olan 1974 yapımı Salak Milyoner, Kayserili dört kardeşin (Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret) İstanbul'un altını üstüne getiren maceralarını anlatır. Babalarından kalan haritayı takip ederek Beşiktaş'ın çevresinde kazı yapan kardeşler, finalde kendilerini beklemedik bir yerde bulurlar.

"Salak Milyoner" filminde, kardeşlerin kazdığı tünel hangi maça çıkar?

Definenin tam stadın altında olduğuna inanan kardeşler, tünelin sonuna ulaştıklarında toprağı delip sahaya çıkarlar. O esnada stadyumda büyük bir kalabalık vardır ve Türkiye'nin en köklü derbilerinden biri oynanmaktadır.

Cevap: Fenerbahçe- Kayserispor maçı.

Kaynak: Haber Merkezi