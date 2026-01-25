GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
1977 yapımı Ana Ocağı ve 1985 yapımı Yılanlaın Öcü filmlerinde anne ve oğulu canlandıran Fatma Girik ve Kadir İnanır’ın doğum tarihleri arasında yaklaşık kaç yıl fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

1977 yapımı Ana Ocağı ve 1985 yapımı Yılanlaın Öcü filmlerinde anne ve oğulu canlandıran Fatma Girik ve Kadir İnanır’ın doğum tarihleri arasında yaklaşık kaç yıl fark vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Yeşilçam'ın unutulmaz iki ismi olan Fatma Girik ve Kadir İnanır, sinema tarihimizde sadece sevgili veya düşman rollerinde değil, "Ana Ocağı" (1977) ve "Yılanların Öcü" (1985) gibi kült yapımlarda sergiledikleri muazzam "anne-oğul" performanslarıyla da hafızalarımıza kazınmışlardır. Bu filmlerdeki inandırıcılıkları, aralarındaki yaş farkının ötesindeki oyunculuk güçlerinden gelmektedir.

Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın doğum tarihleri arasında yaklaşık kaç yıl fark vardır?

Usta sanatçıların doğum tarihlerine baktığımızda aradaki farkın aslında bir "anne-oğul" rolü için ne kadar şaşırtıcı derecede az olduğunu görüyoruz:

  • Fatma Girik: 12 Aralık 1942 doğumludur.

  • Kadir İnanır: 15 Nisan 1949 doğumludur.

Bu verilere göre, iki dev sanatçı arasında yaklaşık 6,5 yıllık (takvim yılı olarak 7 yıl) bir yaş farkı bulunmaktadır. Yani Fatma Girik, kendisinden sadece 7 yaş küçük olan Kadir İnanır'ın annesini canlandırarak oyunculuktaki ustalığını bir kez daha kanıtlamıştır.

Cevap: Yaklaşık 7 yıl.

