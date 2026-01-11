1994 yapımı 6 dalda Oscar kazanan “Forrest Gump“ adlı filmin başrol oyuncusu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Sinema tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan ve "Hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden ne çıkacağını asla bilemezsin" repliğiyle hafızalara kazınan Forrest Gump, başrol oyuncusunun sergilediği devleşen performansla kültleşmiştir.

"Forrest Gump" filminin başrol oyuncusu kimdir?

1994 yapımı bu efsanevi filmde Forrest Gump karakterini usta aktör Tom Hanks canlandırmıştır. Tom Hanks, bu filmdeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ını kazanarak, bir önceki yıl Philadelphia filmiyle aldığı ödülün ardından iki yıl üst üste bu başarıyı yakalayan nadir oyunculardan biri olmuştur.

