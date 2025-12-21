GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

1996 yapımı “Space Jam“ adlı filmin başrolündeki ikili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Güncelleme Tarihi:

1996 yapımı “Space Jam“ adlı filmin başrolündeki ikili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez spor ve animasyonu bir araya getiren kült bir filmle ilgili soru izleyicilerin karşısına çıktı.

1996 yapımı "Space Jam” adlı filmin başrolündeki ikili hangisidir?

A) Kobe Bryant ve Winnie-the-Pooh
B) Magic Johnson ve Mickey Mouse
C) Kareem Abdul-Jabbar ve Garfield
D) Michael Jordan ve Bugs Bunny

1996 yapımı "Space Jam” adlı filmin başrolündeki ikili hangisidir? sorusunun cevabı

Doğru cevap: D) Michael Jordan ve Bugs Bunny

Kaynak: Haber Merkezi

