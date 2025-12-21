1996 yapımı “Space Jam“ adlı filmin başrolündeki ikili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez spor ve animasyonu bir araya getiren kült bir filmle ilgili soru izleyicilerin karşısına çıktı.

1996 yapımı "Space Jam” adlı filmin başrolündeki ikili hangisidir?

A) Kobe Bryant ve Winnie-the-Pooh

B) Magic Johnson ve Mickey Mouse

C) Kareem Abdul-Jabbar ve Garfield

D) Michael Jordan ve Bugs Bunny

1996 yapımı "Space Jam” adlı filmin başrolündeki ikili hangisidir? sorusunun cevabı

Doğru cevap: D) Michael Jordan ve Bugs Bunny

Kaynak: Haber Merkezi