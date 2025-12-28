1999’da Google’ın kurucuları, aynı yıl dünyada en çok ziyaret edilen altıncı internet sitesi “Excite’in CEO’suna bugünkü değeri yaklaşık 4 trilyon dolar olan “Google“ı ne kadara satmayı önermiş ama reddedilmişlerdir?

Teknoloji dünyasında sıkça anlatılan bu olay, bugün milyarlarca dolarlık bir dev olan Google'ın kuruluş yıllarında yaşanan dikkat çekici bir reddedilme hikâyesi olarak biliniyor.

Google Kaça Satılmak İstendi?



1999 yılında Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, arama motorlarını geliştirmek için finansman arayışındaydı. Bu süreçte, dönemin popüler internet sitelerinden biri olan Excite'ın CEO'suna Google'ı satmayı önerdiler. Ancak yapılan bu teklif kabul edilmedi. O dönem için istenen bedel yalnızca 1 milyon dolardı.

Bugün piyasa değeri trilyon dolarları bulan Google'ın, kuruluş aşamasında bu rakama satılmak istenmiş olması, teknoloji tarihinin en büyük kaçırılmış fırsatlarından biri olarak gösteriliyor.

