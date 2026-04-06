1999’da TRT’deki bir programda “Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır“ sözünü söyleyen halk ozanı kimdir? Milyoner Sorusu
Popüler bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster“de ekrana gelen son sorular, izleyiciler arasında bir kez daha merak uyandırdı. Yarışmacının doğru yanıtı bulma sürecini heyecanla takip eden seyirciler, programda paylaşılan şaşırtıcı detayları doğrulamak ve öğrenmek için internete akın etti. Hem stüdyodaki yarışmacı hem de televizyon başındakiler için kelimenin tam anlamıyla bir bilgi şöleni yaşandı. Peki, 1999’da TRT’deki bir programda “Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır“ sözünü söyleyen halk ozanı kimdir?
Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı.
Soru: 1999'da TRT'deki bir programda "Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır" sözünü söyleyen halk ozanı kimdir?
Cevap:
1999 yılında TRT ekranlarında yayınlanan bir programda, "Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa tıngırdatır" sözünü söyleyen efsanevi halk ozanı Neşet Ertaş'tır.
Bozkırın Tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş, bu sözüyle saz çalmanın sadece teknik bir beceri olmadığını, asıl meselenin o teli yürekteki aşkla titretmek olduğunu vurgulamıştır. Hatta bu sözün devamında, "Önce yârin aşkını yüreğine koysunlar; yârin aşkı onlara nasıl çalacaklarını tarif eder" diyerek sanatının temel felsefesini de özetlemiştir.
