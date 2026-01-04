19 Ekim 2025 tarihinde Paris’teki Louvre Müzesi’nde meydana gelen soygunda, hırsızlar hangi yöntemi kullanmışlardır? Beyaz’la Joker sorusu

Paris'teki Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025 tarihinde sinema sahnelerini aratmayan oldukça profesyonel ve hızlı bir soygunla sarsılmıştır.
19 Ekim 2025 Louvre Müzesi Soygununda Hırsızlar Hangi Yöntemi Kullanmışlardır?
Cevap: Hırsızlar, kendilerine inşaat işçisi süsü vererek (sarı ve turuncu yelekler giyerek) bir kamyonun üzerine monte edilmiş mekanik yük asansörünü (mobilya asansörü) kullanmış, binanın birinci katındaki balkona çıkarak pencereleri spiral kesicilerle açıp içeri girmişlerdir.
Soyguna dair öne çıkan detaylar şunlardır:
Süre: Tüm operasyon sadece 7 dakika sürmüştür (hırsızların müze içindeki süresi ise yaklaşık 4 dakikadır).
Hedef: Müzenin "Galerie d'Apollon" (Apollon Galerisi) bölümünde sergilenen paha biçilmez Fransız Kraliyet Mücevherleri hedef alınmıştır.
Kaçış: Hırsızlar, 560 cc'lik güçlü motorlara sahip scooterlarla olay yerinden hızla uzaklaşmışlardır.
Ele Geçen Parça: Kaçış sırasında hırsızlar tarafından düşürülen veya bırakılan İmparatoriçe Eugénie'nin tacı, müze dışında hasarlı bir şekilde bulunmuştur.
