1’den 10’a kadar olan doğal sayıların Türkçe adı Türk alfabesi harfleriyle yazılırken hangisinin tamamı kullanılır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Türkçede sayıların yazılışı, dil bilgisi kuralları ve alfabedeki harf grupları üzerinden incelendiğinde ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkabilmektedir. 1'den 10'a kadar olan sayı adlarını (bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on) harf bazında analiz ettiğimizde, bazılarının Türkçenin ses yapısını temsil eden belirli harf gruplarını kendi içinde eksiksiz barındırdığını görürüz.

1'den 10'a kadar olan doğal sayıların Türkçe adı yazılırken hangisinin tamamı kullanılır?

Sayıları sesli ve sessiz harf gruplarına göre incelediğimizde ilginç bir tabloyla karşılaşırız. Örneğin "üç" ve "dört" gibi sayılar sert ünsüzler barındırsa da grubun tamamını kapsamazlar. Ancak "üç" sayısı ele alındığında, kelimeyi oluşturan harflerin niteliği bize dil bilgisindeki temel bir sınıflandırmanın o kelime içinde eksiksiz bir şekilde temsil edildiğini gösterir. Bu durum, kelimenin hem sesli hem de sessiz harf yapısının türdeş bir gruptan seçilmiş olmasıyla ilgilidir.

Cevap: Sesli harf

