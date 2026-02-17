GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,86
EURO
51,84
STERLİN
59,33
GRAM
7.310,54
ÇEYREK
12.062,91
YARIM ALTIN
24.045,40
CUMHURİYET ALTINI
47.886,09
YAŞAM Haberleri

1 günlük oruç kefareti (fidye) bedeli 2026: Oruç tutmamanın kefareti ne kadar, kaç TL?

1 günlük oruç kefareti (fidye) bedeli 2026: Oruç tutmamanın kefareti ne kadar, kaç TL?
On bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getiremeyenler için ödenmesi gereken fidye miktarı merak ediliyor. Peki, 2026 yılında 1 günlük oruç kefaretinin bedeli ne kadar, kaç TL?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala, manevi iklimin heyecanı tüm İslam alemini sardı.

2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı, ibadetlerin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla da gönülleri birleştirecek.

Yaşlılık, kronik rahatsızlıklar veya kalıcı sağlık problemleri nedeniyle bu yıl oruç tutamayacak olan vatandaşlar, fidye bedelini merak ediliyor.

Peki 2026 yılı için belirlenen günlük oruç fidye bedeli ne kadar? 

1 GÜNLÜK ORUÇ KEFARETİ ( FİDYE) NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayı için merakla beklenen rakamları ilan etti. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2026 yılı fitre ve günlük oruç fidye bedeli 240 TL olarak belirlendi.

Bu duyuruyla birlikte, bir aylık (30 gün) oruç tutamayacak olan bir vatandaşın ödeyeceği toplam tutar da 7.200 TL oldu.

KİMLER ORUÇ FİDYESİ VERMELİDİR?

Yaşlılık Engeli: Oruç tutmaya bedenen gücü yetmeyen, ilerlemiş yaştaki büyüklerimiz fidye verebilirler.

Kronik ve Kalıcı Hastalıklar: İyileşme umudu bulunmayan ve düzenli ilaç kullanımı gereken hastalığı olanlar için fidye bir çıkış yoludur.

Hayati Risk Taşıyan Durumlar: Aşırı açlık ve susuzluk durumunda sağlığı ciddi tehlikeye girecek olanlar ile ağır işlerde çalışıp sağlığını koruması gerekenler bu kapsamda değerlendirilir.

Anne ve Bebek Sağlığı: Gebe veya emzikli kadınlar, oruç tutmalarının kendilerine veya bebeklerine zarar vereceği tıbbi olarak kesinleşmişse fidye yoluna başvurabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER