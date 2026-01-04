1’in yarısı, 3’ün yarısı, 5’in yarısı ve 7’nin yarısının toplamı kaçın yarısına eşittir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Son günlerde dikkat çeken matematik sorularından biri olan "1'in, 3'ün, 5'in ve 7'nin yarısının toplamı kaçın yarısına eşittir?” sorusu net bir sonuca ulaştı.
Yapılan basit hesaplamaya göre 1'in yarısı, 3'ün yarısı, 5'in yarısı ve 7'nin yarısı toplandığında 8 sayısı elde ediliyor. Bu sonuç, 16 sayısının yarısına denk geliyor.
Ortaya çıkan cevap, sorunun çözümünde temel toplama ve bölme işlemlerinin yeterli olduğunu gösterirken, soru aynı zamanda dikkat ve işlem sırasını ölçen klasik zekâ soruları arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi