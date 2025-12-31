GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

1 Ocak’ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları, Eczaneler Açık mı? 1 Ocak Perşembe Sağlık Ocakları, Hastaneler Çalışacak mı?

1 Ocak (Yılbaşı) günü Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çalışma durumu, resmi tatil olmaması nedeniyle farklı bir düzenle izlenir. 1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir ve kamu kurumlarının çoğu kapalı olur. 

1 Ocak'ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı?

1 Ocak resmi tatil günü olduğu için sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) ve rutin poliklinik hizmetleri genellikle kapalı olur. Ancak acil sağlık ihtiyacı olduğunda hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam eder. Nöbetçi sağlık personeli acil vakalar için görev yapar.

1 Ocak Perşembe Sağlık Ocakları, Hastaneler Çalışacak mı?

Rutin randevu ve muayene hizmetleri 1 Ocak günü verilmeyecek; sağlık ocakları, aile hekimliği birimleri ve poliklinikler tatil kapsamında kapalı olur. Fakat acil vakalar için hastanelerin acil bölümleri her zaman açık olur ve yardım alabilirsiniz.

1 Ocak'ta Eczaneler Çalışacak mı?

1 Ocak resmi tatil olduğu için çoğu eczane kapalıdır. Ancak nöbetçi eczaneler gün boyunca açık olur ve ilaç ihtiyacı için hizmet verir. Nöbetçi eczane listesine ilinizdeki eczacılar odası veya belediyenin sağlık müdürlüğü duyurularından ulaşabilirsiniz. 

