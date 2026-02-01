1 Şubat 2026 Pazar Adana Namaz Vakitleri | Adana’da Bugün Ezan Saat Kaçta Okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre 1 Şubat 2026 Pazar günü Adana imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitleri belli oldu. İşte Adana için güncel vakitler…

İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri olan namaz, her gün güneşin konumuna bağlı olarak saniyelik ve dakikalık değişimler göstermektedir.



1 Şubat 2026 Pazar günü, Hicri takvime göre 13 Şaban 1447 tarihine denk gelmektedir.

Adanalı vatandaşların ibadet planlarını doğru şekilde yapabilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre belirlenen saatler şu şekildedir:

1 ŞUBAT 2026 ADANA SAATLİK NAMAZ VAKİTLERİ LİSTESİ



İmsak: 06:13

Güneş: 07:35

Öğle: 12:57

İkindi: 15:46

Akşam: 18:10

Yatsı: 19:27

Kaynak: Haber Merkezi