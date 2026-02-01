1 Şubat 2026 Pazar Hatay Namaz Vakitleri | Hatay’da Bugün Ezan Saat Kaçta Okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimine göre, günlerin uzayıp kısalmasına bağlı olarak namaz vakitlerinde de saniyelik ve dakikalık değişimler yaşanmaya devam ediyor.
Hicri 13 Şaban 1447 tarihine tekabül eden 1 Şubat 2026 Pazar günü için Hatay merkez ve ilçelerinde vatandaşların ibadet planlarını yapabilmeleri adına ezan saatleri şu şekildedir:
1 ŞUBAT 2026 HATAY SAATLİK NAMAZ VAKİTLERİ LİSTESİ
İmsak: 06:09
Güneş: 07:30
Öğle: 12:54
İkindi: 15:44
Akşam: 18:08
Yatsı: 19:24
