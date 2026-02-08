GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

2002 Dünya Kupası dönüşü A Milli Futbol Takımı’na eşlik eden Türk F-16’larına “Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır“ sözünü kim söylemiştir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

2002 Dünya Kupası dönüşü A Milli Futbol Takımı’na eşlik eden Türk F-16’larına “Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır“ sözünü kim söylemiştir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

İsimler arasında hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşamamış tek isim Şenol Güneş'tir.

Neden Şenol Güneş?

Diğer üç isim, futbolculuk yıllarında da lig şampiyonluğu kupasını kaldırmıştır:

  • Fatih Terim: Galatasaray'da futbolcuyken şampiyonluk yaşadı.

  • Aykut Kocaman: Fenerbahçe'de futbolcuyken şampiyonluk yaşadı.

  • Okan Buruk: Galatasaray'da futbolcuyken defalarca şampiyonluk yaşadı.

Şenol Güneş ise efsanevi kalecilik kariyeri boyunca Trabzonspor ile 6 kez lig şampiyonluğu yaşamış olsa da, teknik direktörlük kariyerinde sadece Beşiktaş ile (2 kez) şampiyonluk sevinci tatmıştır. Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında teknik direktör olarak lig şampiyonluğu kupasını kaldıramamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

