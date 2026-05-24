GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,780 TL
EURO
53,050 TL
STERLİN
61,592 TL
GRAM
6.646 TL
ÇEYREK
10.895 TL
YARIM
21.736 TL
CUMHURİYET
43.086 TL
YAŞAM Haberleri

2005’te U16/B futbol ligi lideri Yolspor’un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor’u, Yolspor yöneticileri “çok atmayız“ diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur?

- Güncelleme Tarihi:

2005’te U16/B futbol ligi lideri Yolspor’un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor’u, Yolspor yöneticileri “çok atmayız“ diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur?

Türk futbol tarihinin en trajikomik ve ironik yerel lig hikayelerinden biri olan bu olayda, Yolspor yöneticilerinin verdikleri sözü tutmaya çalışması ortaya absürt bir skor çıkarmıştır.

​Yolspor yöneticileri, ilk maçtaki 25-0'lık hezimetin ardından ligden çekilmek isteyen Seydilerspor'u "Bu sefer as kadroyla çıkmayacağız, çok gol atmayız, ayıp olmasın diye maçı rölantide götürürüz" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiştir.

​Ancak ikinci maçta Yolsporlu futbolcular gol atmamak için topu sadece kendi aralarında çevirip, kaleye gitmemek için direnmelerine rağmen karşılarında hiç direnç gösteremeyen bir rakip bulmuşlardır. Maç boyunca Yolspor "gol atmamaya" çalışsa da, Seydilerspor o kadar zayıf bir kadroyla sahadadır ki Yolspor'un kaleye yürüyerek gönderdiği ya da pas verirken yanlışlıkla kaleye yönelen her top gol olmuştur.

​Sonuç olarak; Yolspor'un "vites küçülterek" ve gol atmamak için uğraşarak oynadığı ikinci maç 27-0 Yolspor'un üstünlüğüyle bitmiştir. Yani Yolspor sözünü teknik olarak tutmuş ve ilk maçtaki 25 gollük rekorun altında kalarak maçı "sadece" 27 golle tamamlamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER