2005’te U16/B futbol ligi lideri Yolspor’un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor’u, Yolspor yöneticileri “çok atmayız“ diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur?

Türk futbol tarihinin en trajikomik ve ironik yerel lig hikayelerinden biri olan bu olayda, Yolspor yöneticilerinin verdikleri sözü tutmaya çalışması ortaya absürt bir skor çıkarmıştır.

​Yolspor yöneticileri, ilk maçtaki 25-0'lık hezimetin ardından ligden çekilmek isteyen Seydilerspor'u "Bu sefer as kadroyla çıkmayacağız, çok gol atmayız, ayıp olmasın diye maçı rölantide götürürüz" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiştir.

​Ancak ikinci maçta Yolsporlu futbolcular gol atmamak için topu sadece kendi aralarında çevirip, kaleye gitmemek için direnmelerine rağmen karşılarında hiç direnç gösteremeyen bir rakip bulmuşlardır. Maç boyunca Yolspor "gol atmamaya" çalışsa da, Seydilerspor o kadar zayıf bir kadroyla sahadadır ki Yolspor'un kaleye yürüyerek gönderdiği ya da pas verirken yanlışlıkla kaleye yönelen her top gol olmuştur.

​Sonuç olarak; Yolspor'un "vites küçülterek" ve gol atmamak için uğraşarak oynadığı ikinci maç 27-0 Yolspor'un üstünlüğüyle bitmiştir. Yani Yolspor sözünü teknik olarak tutmuş ve ilk maçtaki 25 gollük rekorun altında kalarak maçı "sadece" 27 golle tamamlamıştır.

