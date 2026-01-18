2007’de Alaska’da balina avcıları, yaklaşık 130 yaşında olduğu tahmin edilen bir Grönland balinasının etine gömülü hâlde hangisini bulmuslardır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran ve canlıların yaşam süresine dair ezberleri bozan olay, 2007 yılında Alaska açıklarında gerçekleşti. Geleneksel yöntemlerle avlanan bir Grönland balinasının (Bowhead whale) gövdesinde bulunan bir nesne, bu devasa canlının aslında yaşayan bir tarih müzesi olduğunu kanıtladı.

2007 yılında bir Grönland balinasının vücudunda bulunan ve yaşına ışık tutan nesne nedir?

Balina avcıları, avladıkları balinanın etine gömülü halde 19. yüzyılın sonlarına ait patlayıcı bir zıpkın parçası buldular. Yapılan incelemeler sonucunda, omuz kemiğine saplanmış olan bu fildişi şeklindeki metal parçanın, 1880 yılı civarında New Bedford'da üretilen bir zıpkına ait olduğu tespit edildi.

Bu keşif, balinanın 1880-1890 yılları arasında bir av saldırısından kurtulduğunu ve vücudundaki bu parçayla bir yüzyıldan fazla süre boyunca okyanuslarda yüzmeye devam ettiğini gösterdi. Bu olay, Grönland balinalarının 200 yıla kadar yaşayabilen dünyanın en uzun ömürlü memelileri olduğu gerçeğini de bilimsel olarak desteklemiş oldu.

Cevap: 1880'li yıllardan kalma bir zıpkın parçası.

