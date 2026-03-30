2015’te Çin’de bir adam trafik kazası geçirmiş hastaneye kaldırılmış, adamın yakınlarına haber verilince hastaneye gelenlerden 17 kişinin adamın nesi olduğu ortaya çıkmıştır? Milyoner Sorusu

2015'te Çin'de bir adam trafik kazası geçirmiş hastaneye kaldırılmış, adamın yakınlarına haber verilince hastaneye gelenlerden 17 kişinin adamın nesi olduğu ortaya çıkmıştır?
Bu ilginç "Milyoner" sorusunun cevabı: Sevgilisi (veya Kız Arkadaşı).
2015 yılında Çin'in Hunan eyaletinde gerçekleşen bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. "Yuan" adındaki bir adam geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılınca, hastane yetkilileri adamın telefonundaki rehberden yakınlarına haber vermişti.
Olayın trajikomik detayı ise şöyledir:
Hastaneye adamı ziyaret etmek için tam 17 kadın gelmişti.
Kadınlar hastane odasında karşılaştıklarında, her biri adamın tek ve gerçek sevgilisi olduklarını sanıyordu.
Hatta içlerinden bazılarının adamla uzun süreli ilişkisi olduğu, birinin ondan çocuğu olduğu ve bir diğerinin de düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yuan'ın bu durumu fark edildikten sonra "dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.
