GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,550 TL
EURO
50,970 TL
STERLİN
58,784 TL
GRAM
6.646 TL
ÇEYREK
12.494 TL
YARIM
24.589 TL
CUMHURİYET
47.244 TL
YAŞAM Haberleri

2015’te Çin’de bir adam trafik kazası geçirmiş hastaneye kaldırılmış, adamın yakınlarına haber verilince hastaneye gelenlerden 17 kişinin adamın nesi olduğu ortaya çıkmıştır? Milyoner Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

2015’te Çin’de bir adam trafik kazası geçirmiş hastaneye kaldırılmış, adamın yakınlarına haber verilince hastaneye gelenlerden 17 kişinin adamın nesi olduğu ortaya çıkmıştır? Milyoner Sorusu
2015’te Çin’de bir adam trafik kazası geçirmiş hastaneye kaldırılmış, adamın yakınlarına haber verilince hastaneye gelenlerden 17 kişinin adamın nesi olduğu ortaya çıkmıştır?

2015'te Çin'de bir adam trafik kazası geçirmiş hastaneye kaldırılmış, adamın yakınlarına haber verilince hastaneye gelenlerden 17 kişinin adamın nesi olduğu ortaya çıkmıştır? 

CEVAP:

Bu ilginç "Milyoner" sorusunun cevabı: Sevgilisi (veya Kız Arkadaşı).

2015 yılında Çin'in Hunan eyaletinde gerçekleşen bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. "Yuan" adındaki bir adam geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılınca, hastane yetkilileri adamın telefonundaki rehberden yakınlarına haber vermişti.

Olayın trajikomik detayı ise şöyledir:

  • Hastaneye adamı ziyaret etmek için tam 17 kadın gelmişti.

  • Kadınlar hastane odasında karşılaştıklarında, her biri adamın tek ve gerçek sevgilisi olduklarını sanıyordu.

  • Hatta içlerinden bazılarının adamla uzun süreli ilişkisi olduğu, birinin ondan çocuğu olduğu ve bir diğerinin de düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

  • Yuan'ın bu durumu fark edildikten sonra "dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
