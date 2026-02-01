2015 yılında her bakan kişinin farklı bir renk gördüğü söylenen viral olmuş kıyafet hangisidir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

2015 yılında basit bir fotoğraf, görsel algının ne kadar yanıltıcı olabileceğini tüm dünyaya kanıtladı. Sosyal medyada bir anda yayılan bu görsel, insanların birbirine "Sen hangi rengi görüyorsun?" diye sormasına ve tarihin en büyük dijital tartışmalarından birinin çıkmasına neden oldu.

2015 yılında her bakan kişinin farklı bir renk gördüğü söylenen viral olmuş kıyafet hangisidir?

Dünya çapında "The Dress" olarak ünlenen bu kıyafet bir elbisedir. Bazı insanlar elbiseyi "Mavi ve Siyah" görürken, bazıları "Beyaz ve Altın Sarısı" gördüğünü iddia etmiş, bu durum bilimsel makalelere bile konu olmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi