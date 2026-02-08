2018’de evlenen ve en uzun düğün duvağına sahip olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren Maria Paraskeva’nın duvağının uzunluğu yaklaşık kaç metredir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Gelinliklerin en önemli tamamlayıcısı olan duvaklar, bazen sadece bir aksesuar olmaktan çıkıp dünya rekorlarına konu olan devasa bir sanat eserine dönüşebiliyor.

2018'de evlenen Maria Paraskeva'nın duvağının uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

Kıbrıslı gelin Maria Paraskeva'nın 14 Ağustos 2018'de Larnaka'da gerçekleşen düğününde taktığı duvağın uzunluğu tam olarak 6.962,6 metredir. Bu uzunluk, yaklaşık 63 buçuk Amerikan futbol sahası uzunluğuna eşdeğerdir ve Paraskeva bu başarısıyla "Dünyanın En Uzun Düğün Duvağı" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştır.

Duvağın hazırlanma süreci de en az uzunluğu kadar dikkat çekicidir:

Paraskeva, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için toplamda 7.100 metre tül satın almıştır.

Parçaların birleştirilmesi ve duvağın tamamlanması profesyonel terziler tarafından aylar sürmüştür.

Düğün günü duvağın tam boyuyla serilmesi için 30 gönüllü yaklaşık 6 saat boyunca çalışmıştır.

Cevap: 6.962,6 metre.

Kaynak: Haber Merkezi