2022’de 8 milyarı geçen insan nüfusu, 1922’de yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
İnsan nüfusu son yüzyılda, sanayileşme, tıp alanındaki ilerlemeler ve gıda üretimindeki artışla birlikte tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyümüştür.

2022'de 8 milyarı geçen dünya nüfusu, 1922'de yaklaşık ne kadardı?

1922 yılında dünya nüfusu yaklaşık 1,9 milyar seviyesindeydi.

Bu çarpıcı büyüme farkına dair bazı önemli veriler şunlardır:

  • Yüzyıllık Artış: 1922'den 2022'ye geçen 100 yıllık sürede dünya nüfusu 4 kattan fazla artmıştır.

  • Hızlanma: İnsanlık tarihinin başlangıcından 1 milyar sınırına ulaşılması binlerce yıl sürmüşken (yaklaşık 1804 yılı), sadece son 100 yılda bu sayıya 6 milyardan fazla insan eklenmiştir.

  • Dönüm Noktaları: 1922'de henüz 2 milyar sınırına bile ulaşılmamışken, dünya 1960'ta 3 milyar, 1987'de 5 milyar ve nihayet 15 Kasım 2022'de 8 milyar barajını aşmıştır.

Cevap: Yaklaşık 1,9 milyar

Kaynak: Haber Merkezi

