2022’de ABD’de 3000 yetişkinle yapılan bir ankette, kadınların yüzde 74’ü romantik komedi filmlerini sevdiğini ya da beğendiğini söylemişken bu oran erkeklerde yüzde kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Romantik komedi filmleri, izleyici kitlesi açısından cinsiyete göre farklı tercihler gösterebiliyor. 2022 yılında ABD'de yapılan bir ankette bu fark net biçimde ortaya konmuştur.
2022'de, ABD'de 3000 yetişkinle yapılan bir ankette, kadınların yüzde 74'ü romantik komedi filmlerini sevdiğini ya da beğendiğini söylerken bu oran erkeklerde yüzde kaçtır?
Cevap: Yüzde 62
Araştırmaya göre, kadınların büyük bir kısmı romantik komedileri beğenirken, erkeklerde bu oran yüzde 62 seviyesindedir. Bu sonuç, cinsiyetler arası film türü tercihlerini ortaya koymaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi