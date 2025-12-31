GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,74
STERLİN
58,26
GRAM
6.218,89
ÇEYREK
10.213,41
YARIM ALTIN
20.327,66
CUMHURİYET ALTINI
40.527,00
YAŞAM Haberleri

2022’de ABD’de 3000 yetişkinle yapılan bir ankette, kadınların yüzde 74’ü romantik komedi filmlerini sevdiğini ya da beğendiğini söylemişken bu oran erkeklerde yüzde kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

2022’de ABD’de 3000 yetişkinle yapılan bir ankette, kadınların yüzde 74’ü romantik komedi filmlerini sevdiğini ya da beğendiğini söylemişken bu oran erkeklerde yüzde kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Romantik komedi filmleri, izleyici kitlesi açısından cinsiyete göre farklı tercihler gösterebiliyor. 2022 yılında ABD'de yapılan bir ankette bu fark net biçimde ortaya konmuştur.

2022'de, ABD'de 3000 yetişkinle yapılan bir ankette, kadınların yüzde 74'ü romantik komedi filmlerini sevdiğini ya da beğendiğini söylerken bu oran erkeklerde yüzde kaçtır?

Cevap: Yüzde 62

Araştırmaya göre, kadınların büyük bir kısmı romantik komedileri beğenirken, erkeklerde bu oran yüzde 62 seviyesindedir. Bu sonuç, cinsiyetler arası film türü tercihlerini ortaya koymaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER