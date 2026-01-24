2022 FIFA Dünya Kupası’nı hangi futbolcu havaya kaldırma şansı yakalamıştır? Çifte Milyon sorusu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en heyecan verici finallerinden birine sahne oldu. Arjantin ve Fransa arasındaki nefes kesen mücadelenin ardından şampiyon penaltı atışlarıyla belirlendi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nu hangi futbolcu havaya kaldırma şansı yakalamıştır?
Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı olarak turnuvaya damgasını vuran Lionel Messi, şampiyonluk kupasını havaya kaldıran isim olmuştur. Kariyerindeki tek eksik parça olan bu kupayı kazanarak, hem ülkesi Arjantin'e 36 yıl sonra bu gururu yaşatmış hem de "Dünya Şampiyonu" unvanını almıştır.
Cevap: Lionel Messi
Kaynak: Haber Merkezi