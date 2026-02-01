2023 yapımı “Barbie“ adlı filmde Barbie’yi kim canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Greta Gerwig tarafından yönetilen ve 2023 yılının en çok ses getiren yapımlarından biri olan Barbie, ikonik bebeğin dünyasından gerçek dünyaya uzanan eğlenceli ve düşündürücü bir yolculuğu beyaz perdeye taşıdı. Film, sadece görsel dünyasıyla değil, oyuncu kadrosuyla da büyük beğeni topladı.

2023 yapımı "Barbie" adlı filmde Barbie'yi kim canlandırmıştır?

Filmin başrolünde, hem performansı hem de karakterle olan benzerliğiyle dikkat çeken Avustralyalı oyuncu Margot Robbie yer almıştır. Robbie, filmde "Stereotipik Barbie" karakterine hayat vermiştir.

Cevap: Margot Robbie.

Kaynak: Haber Merkezi