2023 yılında vizyona giren ve dünya genelinde büyük ilgi gören Barbie filmi, oyuncu kadrosuyla da sıkça gündeme geldi. Filmin başrollerinde yer alan isimler merak konusu oldu.
2023 yapımı "Barbie" adlı filmde Barbie'yi Margot Robbie canlandırırken Ken'i kim canlandırmıştır?
A: Adam Driver
B: Jake Gyllenhaal
C: Christoph Waltz
D: Ryan Gosling
Sorunun doğru cevabı
Doğru cevap: D) Ryan Gosling
Ryan Gosling, filmde Ken karakterine hayat vererek performansı, sahne şovları ve müzikli bölümleriyle izleyicilerden büyük ilgi topladı. Oyuncunun bu rolü, kariyerinin en dikkat çeken performanslarından biri olarak değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi