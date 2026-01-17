2024 resmi verilerine göre ülkemizde hangi isim diğerlerinden daha çok kullanılmaktadır? Çifte Milyon sorusu
Güncelleme Tarihi:
Türkiye genelinde isim istatistikleri, bölgesel ve kültürel tercihlere göre farklılık gösterse de belirli isimlerin tarihsel derinliği ve yaygınlığı değişmeyen bir gerçektir. Nüfus kayıtlarında yer alan milyonlarca veri, toplumun en çok benimsediği isimleri birer kültürel miras olarak listelerin üst sıralarında tutmaya devam ediyor.
İbrahim, İsmail, Hasan ve Hüseyin isimleri arasında istatistiksel olarak öne çıkan isim hangisidir?
Türkiye'nin en yaygın erkek isimleri üzerine yapılan nüfus analizlerinde, bu dört isim her zaman listenin zirvesinde yer alan "altın kadro" olarak kabul edilir. Geleneksel yapı içerisinde köklü bir yere sahip olan bu isimler arasında yapılan güncel karşılaştırmalar, belirli bir ismin diğerlerine göre daha yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu göstermektedir. Bu isim, Türkiye'nin dört bir yanındaki nüfus kütüklerinde en çok karşılaşılan isimlerden biri olma özelliğini korumaktadır.
D
derya
1 saat önce
İsmail
