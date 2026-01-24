GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

2024 TÜİK verilerine göre ülkemizde boşanmalar evliliğin hangi yılları arasında daha çok gerçekleşmiştir? Çifte Milyon sorusu

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından her yıl yayınlanan "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri", Türkiye'nin aile yapısındaki değişimleri ve riskli dönemleri çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Özellikle boşanma sürelerine odaklanan 2024 güncel verileri, evliliklerin "kırılma noktası" olarak kabul edilen o kritik yılları net bir şekilde işaret ediyor.

2024 TÜİK verilerine göre ülkemizde boşanmalar evliliğin hangi yılları arasında daha çok gerçekleşmiştir?

Veriler incelendiğinde, Türkiye'de boşanmaların %30'undan fazlasının evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. Ancak en yoğun kümelenme, evliliğin 1-5 yıl arasındaki döneminde yaşanmaktadır. "Cicim ayı" olarak tabir edilen ilk bir yılın ardından gelen bu süreç, çiftlerin uyum sağlama ve çatışmaları yönetme konusunda en çok zorlandığı dönem olarak istatistiklere yansımaktadır.

Cevap: 1-5 yıl

Kaynak: Haber Merkezi

BENZER HABERLER