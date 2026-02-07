2024 Tüik verilerine göre ülkemize en çok hangi ülkeden yabancı gelin gelmiştir? Çifte Milyon Sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Çifte Milyon yarışmasında Ahmet ve Duygu çifti 500 bin TL ile final sorusuna ulaştı. İşte final sorusu ile cevabı
Doğru cevap: SURİYE
TÜİK'in 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı gelinlerle ilgili veriler şu şekildedir:
2024 yılında toplam 29 bin 115 yabancı gelin Türk vatandaşlarıyla evlenmiştir. Bu sayı, toplam gelin sayısının yaklaşık %5,1'ine denk gelmektedir. Uyruklarına göre en çok gelin gelen ülkelerin başında Suriye ve Özbekistan yer almaktadır; her iki ülke de %12,1'lik payla zirveyi paylaşmaktadır.
Bu iki ülkeyi sırasıyla takip eden diğer ülkeler ise şunlardır: Fas: %8,3 Azerbaycan: %7,5 Rusya: %6,7 Almanya: %5,5 Türkmenistan: %4,1
Ayrıca, 2024 yılında yabancı gelinlerin sayısı, yabancı damat sayısından (5.923 kişi) yaklaşık 5 kat daha fazla olmuştur.
Yabancı damatlar arasında ise ilk sırada %20,6 ile yine Suriye vatandaşları yer almaktadır.
