2024 Tüik verilerine göre ülkemize en çok hangi ülkeden yabancı gelin gelmiştir? Çifte Milyon Sorusu

Çifte Milyon yarışmasında Ahmet ve Duygu çifti 500 bin TL ile final sorusuna ulaştı. İşte final sorusu ile cevabı

Doğru cevap: SURİYE

TÜİK'in 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı gelinlerle ilgili veriler şu şekildedir:

​2024 yılında toplam 29 bin 115 yabancı gelin Türk vatandaşlarıyla evlenmiştir. Bu sayı, toplam gelin sayısının yaklaşık %5,1'ine denk gelmektedir. Uyruklarına göre en çok gelin gelen ülkelerin başında Suriye ve Özbekistan yer almaktadır; her iki ülke de %12,1'lik payla zirveyi paylaşmaktadır.

​Bu iki ülkeyi sırasıyla takip eden diğer ülkeler ise şunlardır:

​Fas: %8,3

​Azerbaycan: %7,5

​Rusya: %6,7

​Almanya: %5,5

​Türkmenistan: %4,1

​Ayrıca, 2024 yılında yabancı gelinlerin sayısı, yabancı damat sayısından (5.923 kişi) yaklaşık 5 kat daha fazla olmuştur.

Yabancı damatlar arasında ise ilk sırada %20,6 ile yine Suriye vatandaşları yer almaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi