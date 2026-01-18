GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
2025’te Ramazan ayında Türkiye’de hangi iki ilde iftar vakti aynı tarihte saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

2025 yılı Ramazan imsakiyesi verileri (Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi baz alınarak) incelendiğinde, Türkiye'deki illerin coğrafi konumları (boylam ve enlem farkları) iftar vakitlerinin yıl içindeki değişim hızını belirler.

Soruda yer alan illerin 2025 yılı iftar vakitleri karşılaştırıldığında:

  • Giresun ve Malatya: Bu iki ilin boylamları birbirine oldukça yakındır. Ramazan'ın ilk günlerinde (1 Mart 2025) iftar vakitleri arasında sadece 2 dakikalık bir fark vardır (Giresun 18:24, Malatya 18:26). Ramazan ilerledikçe, Giresun'un daha kuzeyde olması sebebiyle günlerin uzama hızı farkından dolayı bu vakitler bir noktada (yaklaşık 3. ve 4. günlerde) çakışmaktadır.

  • Mardin ve Rize: Mardin ve Rize de benzer boylamlarda yer alır. Ramazan'ın başında Mardin 18:17, Rize 18:15'te iftar yaparken, ilerleyen günlerde bu vakitler birbirine eşitlenmektedir.

  • Denizli ve İstanbul: Denizli ve İstanbul'un boylamları birbirine çok yakındır. Ramazan'ın ilk gününde her iki ilde de iftar vakti 19:01 civarında gerçekleşerek birebir çakışmaktadır.

Farklı olan seçenek:Mersin ve Düzce illeri arasında ise durum farklıdır. Mersin güneyde, Düzce ise kuzeyde yer alır. 2025 Ramazan'ı Mart ayına (ekinoks dönemine yakın) denk geldiği için, kuzey ve güney arasındaki gündüz süresi farkı belirgindir. Ramazan boyunca Düzce'de iftar vakti her zaman Mersin'den daha geç gerçekleşmiş ve saat/dakika bazında hiçbir gün birbiriyle çakışmamıştır.

Cevap: Mersin - Düzce

