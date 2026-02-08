2025 TÜİK verilerine göre kız çocuklarına en çok hangi isim verilmiştir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Türkiye'deki isim trendleri, her yıl açıklanan resmi verilerle birlikte bazen geleneksel isimlerin liderliğini, bazen de yeni ve modern isimlerin yükselişini bizlere gösteriyor.
2025 yılı başında açıklanan güncel TÜİK verilerine göre kız çocuklarına en çok hangi isim verilmiştir?
Son yıllarda listenin zirvesinde büyük bir rekabet yaşansa da, 2024 yılını kapsayan ve 2025'te duyurulan verilere göre listenin en başında Alya ismi yer almaktadır. Uzun süredir birinciliği elinde tutan Zeynep ismini geride bırakarak zirveye yerleşen Alya, son dönemin en çok tercih edilen kız bebek ismi olmuştur. Listenin devamında ise sırasıyla Asel, Zeynep ve Defne gibi isimler popülerliğini korumaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi