2026 Afyonkarahisar’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Afyon Merkez, Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Sultandağı Şuhut ve Diğer İlçelerde Bayram Namazı Vakitleri

Afyonkarahisar'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Afyonkarahisar'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.32'de eda edilecek.
Afyonkarahisar İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 07.32
Afyon Başmakçı: 07.34
Bayat: 07.32
Bolvadin: 07.30
Çay: 07.30
Çobanlar: 07.31
Dazkırı: 07.34
Dinar: 07.33
Emirdağ: 07.30
Evciler: 07.34
Hocalar: 07.34
İhsaniye: 07.33
İscehisar: 07.31
Kızılören: 07.33
Sandıklı: 07.33
Sinanpaşa: 07.33
Şuhut: 07.32
Sultandağı: 07.29
Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi