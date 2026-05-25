2026 Ağrı’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Ağrı Merkez Diyadin Doğubayazıt Eleşkirt Patnos Taşlıçay Tutak İlçeleri Kurban Bayramı Namazı Saati

Ağrı'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Ağrı'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.18'de eda edilecek.
Ağrı İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 05.18
Diyadin: 05.16
Doğubayazıt: 05.15
Eleşkirt: 05.20
Patnos: 05.20
Taşlıçay: 05.17
Tutak: 05.20
Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.