2026 Aksaray’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Aksaray Merkez Eskil Ağaçören Gülağaç Ortaköy Güzelyurt Sarıyahşi ve Sultanhanı İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Vakitleri

Aksaray'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Aksaray'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.57'de eda edilecek.
Aksaray İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Aksaray Merkez: 05.57
Ağaçören: 05.57
Eskil: 06.00
Gülağaç: 05.56
Güzelyurt: 05.56
Ortaköy: 05.57
Sarıyahşi: 05.57
Sultanhanı: 06.00
Aksaray genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.